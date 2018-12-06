В 2019 году на поддержку многодетных семей Якутии выделят беспрецедентную сумму
В 2019 году на поддержку многодетных семей Якутии выделят более 10 млрд рублей. В этом году объемы финансирования составили 8 млрд рублей.
Сегодня основная мера поддержки семей – республиканский материнский капитал, который выплачивается при рождении третьего и последующих детей. Его размер составляет 139 тысяч рублей.
В 2019 году планируется предоставлять единовременную выплату при рождении первого ребенка, размер которой обсуждается, и единовременную выплату в размере 30% от маткапитала при рождении второго ребенка. Также родителям будет полагаться ежемесячная выплата при рождении третьего и последующих детей до 3 лет. Соответствующий законопроект уже готов.
На финансовое обеспечение этих обязательств республике необходимо 2 млрд 63 млн рублей. В случае получения положительного решения Минтруда РФ общий объем господдержки многодетных семей Якутии составит 10 млрд 427 млн рублей.
По данным Минтруда республики, в республике зарегистрировано 26174 семьи с тремя и более детьми до 18 лет.