2018-12-06T03:33:07+03:00
Общество

В 2019 году на поддержку многодетных семей Якутии выделят беспрецедентную сумму

В республике зарегистрировано более 26 тысяч семей с тремя и более детьми до 18 лет
Поделиться:
На сегодняшний день основная мера поддержки семей с детьми – республиканский материнский капитал.На сегодняшний день основная мера поддержки семей с детьми – республиканский материнский капитал.Фото: ЯСИА
Изменить размер текста:

В 2019 году на поддержку многодетных семей Якутии выделят более 10 млрд рублей. В этом году объемы финансирования составили 8 млрд рублей.

Сегодня основная мера поддержки семей – республиканский материнский капитал, который выплачивается при рождении третьего и последующих детей. Его размер составляет 139 тысяч рублей.

В 2019 году планируется предоставлять единовременную выплату при рождении первого ребенка, размер которой обсуждается, и единовременную выплату в размере 30% от маткапитала при рождении второго ребенка. Также родителям будет полагаться ежемесячная выплата при рождении третьего и последующих детей до 3 лет. Соответствующий законопроект уже готов.

На финансовое обеспечение этих обязательств республике необходимо 2 млрд 63 млн рублей. В случае получения положительного решения Минтруда РФ общий объем господдержки многодетных семей Якутии составит 10 млрд 427 млн рублей.

По данным Минтруда республики, в республике зарегистрировано 26174 семьи с тремя и более детьми до 18 лет.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Якутске готовят к открытию новую школу
В Якутске задержали наркосбытчицу с «синтетикой» на 5 млн рублей
Участники программы переселения соотечественников смогут получить «дальневосточные гектары»
В столице республики пройдут «Дни Сахалина в Якутии»
В поселке Черский восстановили работу котельной
В Якутии стартует новый телепроект «Правительство LIVE»
В Намском районе Якутии семеро детей-сирот праздновали новоселье в новых домах
Капитан теплохода, посадивший судно на мель в Якутии, отделался штрафом
Туман нарушил работу аэропорта Якутск
В пригороде Якутска сгорел частный дом, один человек погиб
На выплату социальных доплат к пенсиям Якутия получит 1,28 млрд рублей
Семь камер фото-видеофиксации установлены на федеральной трассе Невер-Якутск
Глава Якутии вошёл в топ-20 самых цитируемых блогеров-губернаторов
Эстафета огня игр «Дети Азии» пройдёт по центральным улицам Якутска
В Якутске может появиться второй надземный пешеходный переход
«Headliner года»: якутянка Сардана Саввина вошла в топ-5 в номинации «Культура и искусство»
К разработке программы развития Дальнего Востока привлекут всех жителей России
В Якутии 12 предприятий-банкротов должны работникам более 63 млн рублей
Новая жизнь Дальнего Востока: у региона появилась своя литературная премия