До конца года более 120 детей-сирот получат квартиры в Якутске

5 Дек. 10:07 2018-12-05T10:07:51+03:00

Квартиры сдаются с чистовой отделкой, с установленными сантехникой, электроплитами и приборами учета.

За год жильем в столице республике планируется обеспечить 260 человек

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В 2018 году в Якутске планируется обеспечить жильем 260 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. С начала года уже получили квартиры 139 человек.

Квартиры, предназначенные для этой категории граждан, находятся в домах на ул. Газовиков, 19 б, ул. Воинская, 19-2/1 и ул. Чехова, 77. Жилье отвечает всем санитарно-техническим требованиям, установлены сантехника, электроплиты и приборы учета. Квартиры сдаются с чистовой отделкой.

До конца года планируется сдать в эксплуатацию еще 121 квартиру для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

В 2018 году на эти цели из муниципального бюджета выделено более 429 млн рублей.