До конца года более 120 детей-сирот получат квартиры в Якутске
В 2018 году в Якутске планируется обеспечить жильем 260 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. С начала года уже получили квартиры 139 человек.
Квартиры, предназначенные для этой категории граждан, находятся в домах на ул. Газовиков, 19 б, ул. Воинская, 19-2/1 и ул. Чехова, 77. Жилье отвечает всем санитарно-техническим требованиям, установлены сантехника, электроплиты и приборы учета. Квартиры сдаются с чистовой отделкой.
До конца года планируется сдать в эксплуатацию еще 121 квартиру для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
В 2018 году на эти цели из муниципального бюджета выделено более 429 млн рублей.