2018-12-05T09:25:19+03:00
Общество

В Якутске создан важный для обманутых дольщиков прецедент

Впервые в республике инвестор получит компенсационный участок за спасение долгостроя
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Никаких дополнительных расходов 37 оставшихся дольщиков не понесут.Никаких дополнительных расходов 37 оставшихся дольщиков не понесут.Фото: ЯСИА
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В Якутске решили проблему с многоэтажкой по улице Каландаришвили. После смены застройщика жилой дом будет введен в эксплуатацию в третьем квартале 2020 года.

Строительство объекта вела «Северная строительная компания», которая сейчас находится в процессе банкротства.

Первый корпус был введен в 2017 году за счет субсидии из республиканского бюджета. Строительство второй очереди возьмет на себя компания «Якутпромстрой». По словам главы Минстроя рспублики Павла Аргунова, в качестве компенсации застройщик получит земельный участок на улице Дежнева.

В Якутии подобная практика по предоставлению компенсационного участка применяется впервые. В ближайшее время в Минстрой России дни будет направлен пакет документов для согласования этой компании как нового приобретателя и в арбитражный суд для принятия решения о смене застройщика.

Никаких дополнительных расходов 37 оставшихся дольщиков не понесут. С некоторыми из них есть договоренность о вселении в другие дома «Якутпромстроя» уже в 2019 году.

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