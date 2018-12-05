Центр медицины катастроф Якутии получил два современных реанимобиля

5 Дек. 08:33 2018-12-05T08:33:42+03:00

Спецмашины будут использоваться для эвакуации пациентов из центральных и заречных районов в больницы Якутска

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Для нужд Республиканского центра медицины катастроф приобретены два реанимобиля класса «В». Оборудование спецмашин позволяет на ходу стабилизировать состояние пострадавшего, предотвратить потерю крови и провести интенсивную терапию.

Главный фактор в борьбе за жизнь пострадавших в чрезвычайных ситуациях – это время. Преимущества реанимобилей – оснащение и скорость: быстрее них прибыть на место может только санитарная авиация.

Полученные спецмашины будут использоваться для эвакуации пациентов из центральных и заречных районов в больницы Якутска для получения специализированной медицинской помощи.

Также реанимобили будут использоваться для медицинского обеспечения региональных и городских мероприятий: Ысыаха Туймаады, игр Манчаары, спартакиады народов Севера и других.

Средства на приобретение спецтранспорта выделил Минздрав Якутии.