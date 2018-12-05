2018-12-05T08:12:03+03:00
Общество

Имени Платона Ойунского: в голосовании за имя воздушной гавани Якутска определился победитель

Россияне выбрали имена для 42 аэропортов страны
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За присвоение имени главным воздушным воротам республики проголосовали без малого 60 тысяч якутян.За присвоение имени главным воздушным воротам республики проголосовали без малого 60 тысяч якутян.Фото: ЯСИА
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Россияне выбрали имена для 42 аэропортов страны. 4 декабря результаты общенационального голосования были озвучены в эфире канала «Россия 1».

За присвоение международному аэропорту Якутска имени Платона Ойунского выступили 30810 человек (51%). Четверть проголосовавших (15231 человек) сделали выбор в пользу Михаила Николаева, 18% (10812) отдали свои голоса за Валерия Кузьмина, 5% (3126) — за Петра Бекетова. Якутян проект заинтересовал – за присвоение имени главным воздушным воротам республики проголосовали 59979 человек.

По итогам голосования определились имена 42 аэропортов. По решению Экспертного совета, в трех городах - Архангельске, Нижневартовске и Санкт-Петербурге - пройдет второй тур. Победившие там соответственно Михаил Ломоносов, Фарман Салманов и Петр I набрали больше голосов в других городах. По московскому Внуково и аэропорту Пензы решение будет принято в ближайшее время.

Имена аэропортам будут присвоены указом президента страны Владимира Путина по представлению правительства.

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