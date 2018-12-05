В Якутии открыта еще одна ледовая переправа
Увеличение грузоподъёмности автозимников до 10 тонн запланировано на 15 декабря
По автозимнику у села Верхневилюйск разрешено движение транспортных средств массой до 4 тонн.Фото: ЯСИА
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4 декабря открыта еще одна ледовая переправа через реку Вилюй. По автозимнику у села Верхневилюйск разрешено движение транспортных средств массой до 4 тонн.
Таким образом на сегодняшний день обеспечено движение по всем ледовым переправам федеральной трассы «Вилюй» с разрешенной грузоподъёмностью 4 тонны. Увеличение грузоподъёмности автозимников до 10 тонн запланировано на 15 декабря.
В целях безопасности Упрдор «Вилюй» настоятельно рекомендует автомобилистам соблюдать разрешенную грузоподъемность при проезде через ледовые переправы.