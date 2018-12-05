2018-12-05T04:06:00+03:00
Общество

В центре Якутска «поселилась» семья белых медведей

Скульптуры из мокрого снега создавали вручную на протяжении восьми дней
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Объемные снежные скульптуры Ломоносова, Колымааны и Харчааны установлены перед зданием Окружной администрации.Объемные снежные скульптуры Ломоносова, Колымааны и Харчааны установлены перед зданием Окружной администрации.
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В центре столицы республики «поселилась» семья самых известных белых медведей Якутии. Объемные снежные скульптуры Ломоносова, Колымааны и Харчааны установлены перед зданием Окружной администрации.

Снежные мишки – дело рук художника-скульптора Олега Саввинова и его сына Айаала. На протяжении восьми дней они вручную создавали скульптуры из мокрого снега, несмотря на 40-градусный мороз. Размеры снежных животных максимально приближены к настоящим.

- Эта медвежья семья полюбилась якутянам, мы все относимся к ним с особой теплотой, следим за их судьбой. Над скульптурами пришлось потрудиться: животные получились объемные, можно сказать, в натуральную величину, рост самца – более 1,5 метров, - отметил Айаал Саввинов.

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