Студент Якутской балетной школы получил именную стипендию фонда Галины Улановой

4 Дек. 12:04 2018-12-04T12:04:21+03:00

Талантливых учащихся и студентов хореографических учебных заведений фонд поддерживает с 2004 года

Изменить размер текста: A A

Ежегодная именная стипендия фонда балерины Галины Улановой присуждена студенту Якутской балетной школы Ивану Матвееву. Соответствующее решение было принято правлением фонда.

Фонд великой русской балерины Галины Улановой под руководством народного артиста СССР и России Владимира Васильева с 2004 года выплачивает стипендии талантливым учащимся и студентам профессиональных хореографических учебных заведений.

Второкурсник Якутской балетной школы Иван Матвеев занимается под руководством заслуженного артиста Якутии Анатолия Попова. Ранее стипендиатами фонда из Якутии становились Венера Федотова, Ангелина Сивцева и Зоя Дансарунова.