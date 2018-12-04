2018-12-04T09:00:58+03:00
Авто

Жители Крайнего Севера смогут бесплатно ездить по новым платным дорогам

Для местных жителей сделают исключение
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Развитие дорожной сети тормозит высокая стоимость строительства и эксплуатации трасс на Севере.Развитие дорожной сети тормозит высокая стоимость строительства и эксплуатации трасс на Севере.Фото: ЯСИА
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Россияне, проживающие на Крайнем Севере и в приравненных к нему местностях, смогут ездить по новым платным дорогам бесплатно. Соответствующий законопроект обсудят на заседании комитета Госдумы по федеративному устройству и вопросам местного самоуправления 4 декабря.

Правительство страны разрешило частным инвесторам, которые могли бы вложиться в развитие дорожной сети, строить платные трассы без бесплатной альтернативы. Документ вводит исключение из общего правила в отношении местных жителей, которые смогут ездить по новым дорогам, построенным в рамках государственно-частного партнерства, бесплатно.

По мнению разработчиков законопроекта, в сложившихся условиях строить дороги общего пользования исключительно за счёт государства не представляется возможным из-за высокой стоимости строительства и эксплуатации трасс на Севере.

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