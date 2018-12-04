2018-12-04T06:30:26+03:00
Авто

В Якутии работают 19 ледовых переправ

Сроки открытия ледовых переправ могут быть скорректированы исходя из фактического состояния льда
Поделиться:
3 декабря допущены к эксплуатации пять автозимников федерального значения,3 декабря допущены к эксплуатации пять автозимников федерального значения,
Изменить размер текста:

В настоящее время на территории республики эксплуатируются 19 ледовых переправ. Шесть из них, в том числе пять автозимников федерального значения, заработали 3 декабря.

Заработали три ледовых переправы через реку Вилюй грузоподъемностью до 4 тонн: Нюрба – Кюндядя, Устье – Сунтар и Крестях – Мирный. На реке Алдан функционирует автозимник Хандыга – Мегино-Алдан, где разрешено движение транспорта массой до 5 тонн. На реке Марха открылась переправа Марха – Жархан (до 4 тонн).

В Олёкминском районе начала работу ледовая переправа муниципального значения ЦРЛС «Олёкминск» - НПС-14 грузоподъемностью до 10 тонн. Повышена грузоподъемность автозимника Оленёк — Харыялах до 20 тонн.

Открытие ледовых переправ происходит согласно примерному графику, однако сроки могут быть скорректированы исходя из фактического состояния льда.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Якутске готовят к открытию новую школу
В Якутске задержали наркосбытчицу с «синтетикой» на 5 млн рублей
Участники программы переселения соотечественников смогут получить «дальневосточные гектары»
В столице республики пройдут «Дни Сахалина в Якутии»
В поселке Черский восстановили работу котельной
В Якутии стартует новый телепроект «Правительство LIVE»
В Намском районе Якутии семеро детей-сирот праздновали новоселье в новых домах
Капитан теплохода, посадивший судно на мель в Якутии, отделался штрафом
Туман нарушил работу аэропорта Якутск
В пригороде Якутска сгорел частный дом, один человек погиб
На выплату социальных доплат к пенсиям Якутия получит 1,28 млрд рублей
Семь камер фото-видеофиксации установлены на федеральной трассе Невер-Якутск
Глава Якутии вошёл в топ-20 самых цитируемых блогеров-губернаторов
Эстафета огня игр «Дети Азии» пройдёт по центральным улицам Якутска
В Якутске может появиться второй надземный пешеходный переход
«Headliner года»: якутянка Сардана Саввина вошла в топ-5 в номинации «Культура и искусство»
К разработке программы развития Дальнего Востока привлекут всех жителей России
В Якутии 12 предприятий-банкротов должны работникам более 63 млн рублей
Новая жизнь Дальнего Востока: у региона появилась своя литературная премия