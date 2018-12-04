В Якутии работают 19 ледовых переправ

СЕГОДНЯ 06:30 2018-12-04T06:30:26+03:00

3 декабря допущены к эксплуатации пять автозимников федерального значения,

Сроки открытия ледовых переправ могут быть скорректированы исходя из фактического состояния льда

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В настоящее время на территории республики эксплуатируются 19 ледовых переправ. Шесть из них, в том числе пять автозимников федерального значения, заработали 3 декабря.

Заработали три ледовых переправы через реку Вилюй грузоподъемностью до 4 тонн: Нюрба – Кюндядя, Устье – Сунтар и Крестях – Мирный. На реке Алдан функционирует автозимник Хандыга – Мегино-Алдан, где разрешено движение транспорта массой до 5 тонн. На реке Марха открылась переправа Марха – Жархан (до 4 тонн).

В Олёкминском районе начала работу ледовая переправа муниципального значения ЦРЛС «Олёкминск» - НПС-14 грузоподъемностью до 10 тонн. Повышена грузоподъемность автозимника Оленёк — Харыялах до 20 тонн.

Открытие ледовых переправ происходит согласно примерному графику, однако сроки могут быть скорректированы исходя из фактического состояния льда.