В Якутске будут судить хозяйку «резиновой» квартиры, прописавшую у себя 48 мигрантов
Организацию незаконного пребывания мигрантов на территории страны предприимчивая гражданка поставила на поток
Уголовное дело направлено в суд.
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44-летнюю жительницу столицы республики обвиняют в фиктивной постановке на регистрационный учет иностранных граждан. Организацию незаконного пребывания мигрантов на территории страны предприимчивая гражданка поставила на поток.
Как сообщает пресс-служба прокуратуры республики, с января по апрель 2018 года женщина «приютила» в своей квартире на ул. Речников 48 граждан Кыргызстана и Армении.
Уголовное дело направлено в суд.