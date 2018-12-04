В Якутске будут судить хозяйку «резиновой» квартиры, прописавшую у себя 48 мигрантов

4 Дек. 04:58 2018-12-04T04:58:10+03:00

Организацию незаконного пребывания мигрантов на территории страны предприимчивая гражданка поставила на поток

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44-летнюю жительницу столицы республики обвиняют в фиктивной постановке на регистрационный учет иностранных граждан. Организацию незаконного пребывания мигрантов на территории страны предприимчивая гражданка поставила на поток.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры республики, с января по апрель 2018 года женщина «приютила» в своей квартире на ул. Речников 48 граждан Кыргызстана и Армении.

Уголовное дело направлено в суд.