2018-12-03T11:59:02+03:00
Авто

Пять автозимников открыто на федеральных трассах «Вилюй» и «Колыма»

Разрешено движение транспорта весом до 4 тонн
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Дорожники настоятельно рекомендуют автомобилистам соблюдать разрешенную грузоподъемность.Дорожники настоятельно рекомендуют автомобилистам соблюдать разрешенную грузоподъемность.
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3 декабря на федеральных трассах «Вилюй» и «Колыма» открыто пять автозимников.

Разрешено движение транспорта весом до 4 тонн по ледовым переправам через Вилюй у сел Кюндядя (807 км), Устье (956 км) и Крестях (1049 км), а также у села Жархан через реку Марха (752 км).

Кроме того, открыто движение по ледовому автозимнику Хандыга - Мегино-Алдан на 365 км трассы «Колыма» с разрешенной грузоподъемностью 5 тонн.

Как сообщает пресс-служба Упрдор «Вилюй», открытие ледовой переправы на 660 км трассы "Вилюй" у села Верхневилюйск перенесено на 5 декабря из-за выхода наледи.

Дорожники настоятельно рекомендуют автомобилистам при движении по автозимникам соблюдать разрешенную грузоподъемность.

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