В нескольких школах Якутска введен карантин из-за вспышки ОРВИ

СЕГОДНЯ 11:46 2018-12-03T11:46:30+03:00

Занятия не посещают более 850 детей

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В Якутске из-за вспышки ОРВИ приостановлен учебный процесс в 34 классах 13 школ. В общей сложности занятия не посещают более 850 учащихся.

Не учатся дети из средних школ №3, 32, 22, 12, 19, 38, 29 и 5, а также Городской классической гимназии, Саха гимназии, Саха-Корейской школы, Айыы Кыhaта и Национальной гимназии. В каждой из них ушли на карантин от одного до семи классов.

Доля заболевших детей в этих школах составила 7,45%. Также карантин объявлен в трех группах дошкольных учреждений.

Общий карантин для всех школ и детских садов вводится, если количество заболевших достигает 20%.

По данным республиканского Роспотребнадзора, по итогам предыдущей недели в республике отмечается незначительное превышение заболеваемости ОРВИ, которое соответствует текущему периоду года. Заболеваемость связана с циркуляцией вирусов негриппозной этиологии (парагриппа, аденовируса, РС-вируса, риновируса).

Из числа заболевших ОРВИ 80% – дети до 14 лет, большинство из которых – школьники.