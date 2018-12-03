Лже-кредитный инспектор из Якутска обвел вокруг пальца семь женщин

СЕГОДНЯ 08:01 2018-12-03T08:01:07+03:00

Получив деньги, мужчина предлагал "клиентам" явиться в офис банка, после чего переставал выходить на связь.

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В ноябре 2017 года безработный житель Якутска успешно притворялся кредитным инспектором. Обещая помочь с получением кредита, он обвел вокруг пальца семь женщин.

28-летний мужчина разместил объявления в группах мессенджера «WhatsApp» под видом сотрудника одного из банков, где обещал помочь людям с плохой кредитной историей. У заинтересовавшихся мошенник запрашивал фотографии, справку 2-НДФЛ, копии паспорта и СНИЛС, а затем убеждал их оплатить страховку и первоначальный взнос.

На удочку мошенника попались семь женщин, которые перечислили на его QIWI-кошелек более ста тысяч рублей. Получив деньги, мужчина предлагал им явиться в офис банка, после чего переставал выходить на связь.

Уголовное дело направлено в суд.