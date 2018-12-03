Борец из Якутии стал серебряным призером международных соревнований
Борец из Якутии Арыйаан Тютрин успешно выступил на международном турнире по вольной и греко-римской борьбе. В составе сборной России по вольной борьбе якутянин завоевал «серебро» соревнований на абсолютный кубок «Иван Ярыгин» – Кубок АЛРОСА.
Соревнования проходили 1-2 декабря во дворце спорта «Динамо» в Москве. В турнире вольников приняли участие пять команд: Россия, Иран, Азербайджан, Узбекистан и Грузия.
В весовой категории до 57 кг воспитанник якутской школы борьбы Арыйаан Тютрин нанёс поражение грузинскому борцу Гоге Дзигуа и спортсмену из Ирана Надеру Хаджаганьяс.
Также в составе сборной России успешно выступили сибиряки Начын Куулар (до 65 кг) и Никита Сучков (до 74 кг). Однако по качеству побед в командном зачете победила сборная Ирана.
Московский турнир памяти первого президента ФСБР, двукратного олимпийского чемпиона, легендарного тренера Ивана Ярыгина проводится с 2003 года.