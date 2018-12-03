Житель Якутии отомстил соседу, бросив на его машину горящую телогрейку

СЕГОДНЯ 05:36 2018-12-03T07:07:38+03:00

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ЧП произошло в Усть-Майском районе республики. Автомашина полностью сгорела и восстановлению не подлежит.

Как выяснили сотрудники полиции, поджог авто был делом рук 40-летнего соседа, который после ссоры затаил обиду на потерпевшего. Вечером злоумышленник проник во двор его дома, поджег телогрейку и бросил ее на припаркованный тут же «Toyota Land Cruiser». Авто полностью сгорело и восстановлению не подлежит, сумма ущерба составила 1,3 млн рублей.

Возбуждено уголовное дело, злоумышленнику «светит» лишение свободы на срок до пяти лет.