В Якутии стартует кампания по повышению культуры участников дорожного движения

СЕГОДНЯ 05:20 2018-12-03T06:22:40+03:00

Проект «Культура на дорогах» проходит в 15 регионах России с августа по декабрь

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Якутия вошла в число 15 регионов-участников проекта «Культура на дорогах». С 3 по 9 декабря в республике пройдут массовые информационно-просветительские акции, направленные на повышение безопасности дорожного движения.

Цель широкомасштабной информационной кампании – создать пласт норм культурного поведения на дороге всех участников движения.

Школьникам и воспитанникам детских садов в игровой форме расскажут о правилах дорожного движения. Для педагогов и родителей пройдут обучающие семинары по правилам перевозки детей. Студентов ВУЗов ждут познавательные лекции и тестирование, водителей транспортных компаний — курсы по экстремальному вождению. А в торговом центре «Туймаада» все желающие смогут пройти тест „на трезвость“.

В январе 2018 года была подписана Стратегия повышения безопасности в стране на 2018–2024 годы. В числе целей документа – стремление к нулевой смертности в дорожно-транспортных происшествиях к 2030 году.

Проект «Культура на дорогах» проходит с августа по декабрь в 15 регионах России.