2018-12-03T04:18:08+03:00
Общество

В Якутске аккредитован первый объект по программе «Военная ипотека»

Первый ипотечный договор на покупку квартиры в этом доме был заключен 20 ноября
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В карту объектов программы вошла новостройка на ул. Чепалова.В карту объектов программы вошла новостройка на ул. Чепалова.
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В столице республики аккредитован первый объект по программе «Военная ипотека». Теперь военнослужащие могут приобрести жилье и в Якутске.

В карту объектов строительства вошла новостройка от компании «Ир-Строй» на ул. Чепалова. Информация об этом размещена на официальном сайте ФКГУ «Росвоенипотека». Первый ипотечный договор на покупку квартиры в этом доме в рамках программы заключен 20 ноября.

Ранее по этой программе можно было приобрести жилье только в тех регионах, где имелись аккредитованные объекты.

Программа «Военная ипотека» действует с 2005 года. В рамках этой системы государство ежегодно выделяет каждому участнику средства из федерального бюджета. Сумма отражается на именном накопительном счете военнослужащего и инвестируется до того момента, пока у участника не возникло право на приобретение жилья. Такое право появляется через три года после вступления в систему.

Программа позволяет военнослужащему самостоятельно выбрать и приобрести квартиру в любом регионе страны.

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