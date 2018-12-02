Фестиваль «Зима начинается с Якутии» - в числе лучших российских праздников встречи зимы

СЕГОДНЯ 05:24 2018-12-02T05:27:23+03:00

1 декабря в Якутске была зажжена первая в стране новогодняя елка.

Изменить размер текста: A A

Фестиваль «Зима начинается с Якутии» вошел в число лучших российских праздников встречи зимы для туристов.

По версии агентства ТурСтат, первый уик-энд нового сезона лучше всего провести в Санкт-Петербурге, Карелии, Алтайском крае, Якутии и Туле.

В топ-5 вошли фестивали «Мир пряника» в Санкт-Петербурге, «Олонецкие морозные игры» в Карелии, «Зима начинается с Якутии» и «Тульский рубеж», а также праздник «Алтайская зимовка». Рейтинг составлен по результатам анализа уникальности мероприятия и его популярности у туристов.

В этом году фестиваль «Зима начинается с Якутии» проходит в столице республики с 24 ноября по 10 декабря. 1 декабря в рамках мероприятия в Якутске была зажжена первая в стране новогодняя елка.