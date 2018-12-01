Лучшая гостиница Дальнего Востока ушла с молотка

СЕГОДНЯ 11:09 2018-12-01T11:11:06+03:00

Общая площадь отеля, расположенного в самом центре Якутска, - более 10 тысяч квадратных метров.

Изменить размер текста: A A

В Якутске продан с аукциона четырехзвездочный отель «Полярная звезда». Непрофильный актив реализовала компания «АЛРОСА».

На торги были выставлены сам отель общей площадью более 10 тысяч квадратных метров, здание энергоблока, движимое имущество и земельный участок площадью 8,2 тысячи квадратных метров. В гостинице «Полярная Звезда», расположенной в самом центре Якутска, 95 номеров, а также ресторан, тренажерный зал с бассейном и конференц-зал.

Новым владельцем отеля стала компания «Азимут Хотелс энд Резортс», которая на протяжении последних полутора лет арендовала комплекс. Заключить договор с победителем аукциона планируется до 20 декабря, сообщается на сайте «АЛРОСА».

В 2018 году отель «Полярная Звезда» был отмечен премией Business Traveller Awards как лучший гостиничный объект Дальневосточного округа.