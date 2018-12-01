Покинул свой пост директор технического центра телевидения и радиовещания Якутии
Алексей Коровин возглавлял коллектив госпредприятия с 2010 года
Руководитель предприятия написал заявление об увольнении по собственному желанию.
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Покинул свой пост генеральный директор технического центра телевидения и радиовещания республики. Руководитель предприятия Алексей Коровин написал заявление об увольнении по собственному желанию.
Указ об освобождении его от должности глава Якутии Айсен Николаев подписал 30 ноября.
Алексей Коровин возглавлял коллектив госпредприятия с 2010 года.