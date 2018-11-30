Перенесено открытие ледовых переправ на двух федеральных трассах в Якутии

СЕГОДНЯ 12:15 2018-11-30T12:15:50+03:00

Сейчас дорожники восстанавливают проезжую часть ледовой переправы и возводят дамбу.

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Открытию автозимников на федеральной трассе «Вилюй» помешал выход наледей на реке, глубина которых местами достигает одного метра.

По этой причине движение автотранспорта по ледовым переправам у сёл Верхневилюйск (660 км), Кюндядя (807 км), Устье (956 км), Крестях (1049 км) и Жархан (752 км) начнется 3 декабря. Как сообщает пресс-служба упрдор «Вилюй», сейчас дорожники восстанавливают проезжую часть ледовой переправы и возводят дамбу.

Автозимник через реку Алдан «Хандыга - Мегино-Алдан» на 365 км федеральной трассы «Колыма» планируется открыть 3 декабря. Ледовая переправа через Лену по маршруту Якутск - Нижний Бестях заработает с 5 января 2019 года.

Сроки открытия автозимников могут быть скорректированы исходя из погодных условий и фактического состояния льда.