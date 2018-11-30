2018-11-30T12:15:50+03:00
Авто

Перенесено открытие ледовых переправ на двух федеральных трассах в Якутии

Открытию автозимников помешал выход наледей на реке Вилюй
Поделиться:
Сейчас дорожники восстанавливают проезжую часть ледовой переправы и возводят дамбу.Сейчас дорожники восстанавливают проезжую часть ледовой переправы и возводят дамбу.
Изменить размер текста:

Открытию автозимников на федеральной трассе «Вилюй» помешал выход наледей на реке, глубина которых местами достигает одного метра.

По этой причине движение автотранспорта по ледовым переправам у сёл Верхневилюйск (660 км), Кюндядя (807 км), Устье (956 км), Крестях (1049 км) и Жархан (752 км) начнется 3 декабря. Как сообщает пресс-служба упрдор «Вилюй», сейчас дорожники восстанавливают проезжую часть ледовой переправы и возводят дамбу.

Автозимник через реку Алдан «Хандыга - Мегино-Алдан» на 365 км федеральной трассы «Колыма» планируется открыть 3 декабря. Ледовая переправа через Лену по маршруту Якутск - Нижний Бестях заработает с 5 января 2019 года.

Сроки открытия автозимников могут быть скорректированы исходя из погодных условий и фактического состояния льда.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
«Бал снежной долины»: в Якутске открылась выставка авторских кукол
В Якутии неизвестные расстреляли линию электропередачи, оставив без света три села
Помочь природе: в Якутии будут восстанавливать популяцию сибирского осетра
Осужден житель Якутии, напавший с ножом на медсестер
Журналист Александр Прокопьев стал советником мэра Якутска
Якутские инженеры участвуют во всероссийском конкурсе на разработку водородного двигателя
В Якутии выберут уполномоченного по правам коренных малочисленных народов Севера
У центра стратегических исследований Якутии – новый руководитель
Открыты три ледовых переправы через реку Вилюй в Якутии
Обстоятельства трагедии на шахте «Денисовская» изучают следователи
В Якутске издали комикс по мотивам эпоса Олонхо
«Путешествие за вкусом» начнется в Якутии
Экс-директор православной гимназии в Якутии приговорен к 17 годам заключения
В Якутске восстанавливают пострадавший при пожаре дом, где проживают более 50 человек
Шахтер, оказавшийся под завалом в шахте «Денисовская», погиб
Как будут пользоваться субсидированными билетами многодетные семьи Якутии?
В Якутске при пожаре в многоквартирном доме погибли четыре человека
В парламенте Якутии обсудят перенос «мусорной реформы»
Штаб-квартира международного центра мас-рестлинга разместится в Якутске
Неустойка на миллион: в Якутии нерадивый отец поплатился за неуплату алиментов
В рамках нацпроекта «Культура» Якутия получит более полумиллиарда рублей
В мэрию Якутска нагрянули сотрудники ФСБ
В ближайшие пять лет в Якутске будут расселены более трехсот многоквартирных домов