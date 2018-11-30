«Бал снежной долины»: в Якутске открылась выставка авторских кукол

СЕГОДНЯ 11:56 2018-11-30T11:56:51+03:00

Прийти и оценить красоту изящных авторских игрушек может каждый.

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В рамках фестиваля «Зима начинается в Якутии» в столице республики открылась выставка авторских кукол «Бал снежной долины». В мероприятии принимают участие 45 мастеров из разных концов республики.

Работы участников выставлены в Доме дружбы народов имени А.Е.Кулаковского. Прийти и оценить красоту изящных авторских игрушек может каждый. Также в рамках выставки пройдут семинары и мастер-классы союза кукольников Якутии.

Популярность авторских кукол растет с каждым годом. Их покупают в качестве подарков, талисманов или в личную коллекцию. Каждая кукла уникальна: они выполнены из разных материалов, в разных размерах и формах.

Посетить выставку можно до 15 января 2019 года.