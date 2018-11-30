«Бал снежной долины»: в Якутске открылась выставка авторских кукол
В рамках фестиваля «Зима начинается в Якутии» в столице республики открылась выставка авторских кукол «Бал снежной долины». В мероприятии принимают участие 45 мастеров из разных концов республики.
Работы участников выставлены в Доме дружбы народов имени А.Е.Кулаковского. Прийти и оценить красоту изящных авторских игрушек может каждый. Также в рамках выставки пройдут семинары и мастер-классы союза кукольников Якутии.
Популярность авторских кукол растет с каждым годом. Их покупают в качестве подарков, талисманов или в личную коллекцию. Каждая кукла уникальна: они выполнены из разных материалов, в разных размерах и формах.
Посетить выставку можно до 15 января 2019 года.