2018-11-30T11:26:08+03:00
Происшествия

В Якутии неизвестные расстреляли линию электропередачи, оставив без света три села

Информация об инциденте передана в правоохранительные органы
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Обрыв высоковольтной линии «Онхой – Верхневилюйск» произошел 27 ноября.Обрыв высоковольтной линии «Онхой – Верхневилюйск» произошел 27 ноября.
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В Верхневилюйском районе Якутии неизвестные расстреляли линию электропередачи, оставив без света села Хоро, Дюллюкю и Хомустах.

Обрыв высоковольтной линии «Онхой – Верхневилюйск» был обнаружен 27 ноября. Усилиями специалистов Западных электрических сетей меньше чем через два часа все потребители были запитаны.

Как сообщает пресс-служба компании «Якутскэнерго», по состоянию оборудования можно предположить, что причиной обрыва проводов стала стрельба из огнестрельного оружия. Информация об инциденте передана в правоохранительные органы, будет проведена экспертиза поврежденного участка линии.

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