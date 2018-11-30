Осужден житель Якутии, напавший с ножом на медсестер
Угрожая персоналу ножом, мужчина требовал выдать ему медицинский спирт
С учетом прошлых "заслуг" суд приговорил его к 2,5 годам лишения свободы.
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Житель Момского района Якутии, напавший с ножом на медсестер туберкулезного диспансера, осужден к 2,5 годам лишения свободы.
В мае 2018 года 40-летний пациент тубдиспансера, недавно освободившийся из мест не столь отдаленных, напал на медсестер процедурного кабинета. Угрожая ножом, мужчина требовал выдать ему медицинский спирт.
С учетом предыдущей судимости суд приговорил его к 2,5 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима.
Приговор в законную силу не вступил.