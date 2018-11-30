Осужден житель Якутии, напавший с ножом на медсестер

СЕГОДНЯ 10:30 2018-11-30T10:30:50+03:00

С учетом прошлых "заслуг" суд приговорил его к 2,5 годам лишения свободы.

Изменить размер текста: A A

Житель Момского района Якутии, напавший с ножом на медсестер туберкулезного диспансера, осужден к 2,5 годам лишения свободы.

В мае 2018 года 40-летний пациент тубдиспансера, недавно освободившийся из мест не столь отдаленных, напал на медсестер процедурного кабинета. Угрожая ножом, мужчина требовал выдать ему медицинский спирт.

С учетом предыдущей судимости суд приговорил его к 2,5 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима.

Приговор в законную силу не вступил.