2018-11-30T10:30:50+03:00
Происшествия

Осужден житель Якутии, напавший с ножом на медсестер

Угрожая персоналу ножом, мужчина требовал выдать ему медицинский спирт
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С учетом прошлых "заслуг" суд приговорил его к 2,5 годам лишения свободы.С учетом прошлых "заслуг" суд приговорил его к 2,5 годам лишения свободы.
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Житель Момского района Якутии, напавший с ножом на медсестер туберкулезного диспансера, осужден к 2,5 годам лишения свободы.

В мае 2018 года 40-летний пациент тубдиспансера, недавно освободившийся из мест не столь отдаленных, напал на медсестер процедурного кабинета. Угрожая ножом, мужчина требовал выдать ему медицинский спирт.

С учетом предыдущей судимости суд приговорил его к 2,5 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима.

Приговор в законную силу не вступил.

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