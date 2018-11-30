2018-11-30T10:10:34+03:00
Общество

Журналист Александр Прокопьев стал советником мэра Якутска

Он будет курировать проект «Комфортная городская среда»
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"Город должен стать более удобным и дружественным для всех"."Город должен стать более удобным и дружественным для всех".Фото: ЯСИА
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Советником главы Якутска назначен журналист Александр Прокопьев. Он будет курировать вопросы взаимодействия с общественными организациями, формирования комфортной городской среды и ряд социальных направлений деятельности мэрии.

- Очень важным поручением главы мне считаю контроль реализации проекта «Комфортная городская среда». Это не только создание новых общественных пространств и благоустройство дворов, а создание комфорта для всех категорий населения: людей с инвалидностью, пожилых, молодых мам с детьми. Город должен стать более удобным и дружественным для всех, - отметил Александр Вячеславович.

С 2012 года Александр Прокопьев руководил муниципальным предприятием «Эхо столицы», куда входят городские газеты «Эхо столицы» и «Киин Куорат». Исполняющим обязанности директора предприятия назначена Галина Новикова.

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