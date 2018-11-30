Якутские инженеры участвуют во всероссийском конкурсе на разработку водородного двигателя
Компания «РусНовТех» из Якутии участвует во всероссийском технологическом конкурсе Up Great «Первый элемент. Земля». Призовой фонд соревнований составит 140 млн рублей, имена победителей станут известны в 2019 году.
Это первые в России инженерные соревнования, посвященные разработке водородных топливных элементов для автомобильного транспорта, эффективность которых будет сравнима с двигателями внутреннего сгорания и аккумуляторами.
Задача участников конкурса – разработать водородные топливные элементы с заданными характеристиками мощности, энергоплотности и массы, а затем протестировать их на беспилотной автомобильной платформе. Установка победителя должна продержаться на трассе не менее трех часов.
В конкурсе принимают участие 12 команд-разработчиков из СколТеха, Института машиноведения им. А.А. Благонравова, представители компании «ЭкоТЭнергия» и другие.
Призовой фонд конкурса Up Great «Первый элемент. Земля» - 140 млн рублей. Имена победителей станут известны в 2019 году.