Якутские инженеры участвуют во всероссийском конкурсе на разработку водородного двигателя

СЕГОДНЯ 06:18 2018-11-30T06:18:25+03:00

Имена победителей конкурса Up Great «Первый элемент. Земля» станут известны в 2019 году.

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Компания «РусНовТех» из Якутии участвует во всероссийском технологическом конкурсе Up Great «Первый элемент. Земля». Призовой фонд соревнований составит 140 млн рублей, имена победителей станут известны в 2019 году.

Это первые в России инженерные соревнования, посвященные разработке водородных топливных элементов для автомобильного транспорта, эффективность которых будет сравнима с двигателями внутреннего сгорания и аккумуляторами.

Задача участников конкурса – разработать водородные топливные элементы с заданными характеристиками мощности, энергоплотности и массы, а затем протестировать их на беспилотной автомобильной платформе. Установка победителя должна продержаться на трассе не менее трех часов.

В конкурсе принимают участие 12 команд-разработчиков из СколТеха, Института машиноведения им. А.А. Благонравова, представители компании «ЭкоТЭнергия» и другие.

Призовой фонд конкурса Up Great «Первый элемент. Земля» - 140 млн рублей. Имена победителей станут известны в 2019 году.