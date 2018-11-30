2018-11-30T06:18:25+03:00
Наука

Якутские инженеры участвуют во всероссийском конкурсе на разработку водородного двигателя

Призовой фонд соревнований - 140 млн рублей
Поделиться:
Имена победителей конкурса Up Great «Первый элемент. Земля» станут известны в 2019 году.Имена победителей конкурса Up Great «Первый элемент. Земля» станут известны в 2019 году.
Изменить размер текста:

Компания «РусНовТех» из Якутии участвует во всероссийском технологическом конкурсе Up Great «Первый элемент. Земля». Призовой фонд соревнований составит 140 млн рублей, имена победителей станут известны в 2019 году.

Это первые в России инженерные соревнования, посвященные разработке водородных топливных элементов для автомобильного транспорта, эффективность которых будет сравнима с двигателями внутреннего сгорания и аккумуляторами.

Задача участников конкурса – разработать водородные топливные элементы с заданными характеристиками мощности, энергоплотности и массы, а затем протестировать их на беспилотной автомобильной платформе. Установка победителя должна продержаться на трассе не менее трех часов.

В конкурсе принимают участие 12 команд-разработчиков из СколТеха, Института машиноведения им. А.А. Благонравова, представители компании «ЭкоТЭнергия» и другие.

Призовой фонд конкурса Up Great «Первый элемент. Земля» - 140 млн рублей. Имена победителей станут известны в 2019 году.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на нашу тематическую рассылку Наука, чтобы не пропускать интересные материалы

 
Новости 24
В Якутии будут восстанавливать популяцию сибирского осетра
Осужден житель Якутии, напавший с ножом на медсестер
Журналист Александр Прокопьев стал советником мэра Якутска
В Якутии выберут уполномоченного по правам коренных малочисленных народов Севера
У центра стратегических исследований Якутии – новый руководитель
Открыты три ледовых переправы через реку Вилюй в Якутии
Обстоятельства трагедии на шахте «Денисовская» изучают следователи
В Якутске издали комикс по мотивам эпоса Олонхо
«Путешествие за вкусом» начнется в Якутии
Экс-директор православной гимназии в Якутии приговорен к 17 годам заключения
В Якутске восстанавливают пострадавший при пожаре дом, где проживают более 50 человек
Шахтер, оказавшийся под завалом в шахте «Денисовская», погиб
Как будут пользоваться субсидированными билетами многодетные семьи Якутии?
В Якутске при пожаре в многоквартирном доме погибли четыре человека
В парламенте Якутии обсудят перенос «мусорной реформы»
Штаб-квартира международного центра мас-рестлинга разместится в Якутске
Неустойка на миллион: в Якутии нерадивый отец поплатился за неуплату алиментов
В рамках нацпроекта «Культура» Якутия получит более полумиллиарда рублей
В мэрию Якутска нагрянули сотрудники ФСБ
В ближайшие пять лет в Якутске будут расселены более трехсот многоквартирных домов