2018-11-30T05:20:26+03:00
Общество

В Якутии выберут уполномоченного по правам коренных малочисленных народов Севера

Выдвинуть своего кандидата могут общественные организации
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Прием заявлений продлится до 19 декабря.Прием заявлений продлится до 19 декабря.
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На основании соответствующего распоряжения главы республики в Якутии началось выдвижение кандидатур на должность Уполномоченного по правам коренных малочисленных народов Севера. Процедура выдвижения кандидатов стартовала 30 ноября.

Выдвинуть своего кандидата могут общественные организации коренных малочисленных народов Севера. Сбор документов проводит республиканское Министерство по внешним связям и делам народов.

Кандидат не моложе тридцати пяти лет должен иметь высшее образование и опыт работы в области защиты прав малочисленных народов.

С полным перечнем документов можно ознакомиться здесь.

Прием документов продлится до 19 декабря.

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