2018-11-30T04:10:31+03:00
Общество

У центра стратегических исследований Якутии – новый руководитель

Игорь Николаев сменил на этому почту Валентину Кондратьеву
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Ранее Игорь Николаев работал заместителем руководителя учреждения.Ранее Игорь Николаев работал заместителем руководителя учреждения.
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Руководителем центра стратегических исследований Якутии назначен Игорь Николаев. Соответствующий указ подписал глава республики Айсен Николаев.

С марта 2016 года Игорь Николаев работал заместителем руководителя центра.

Бывший руководитель центра Валентина Кондратьева, которая возглавляла коллектив учреждения в течение пяти лет, освобождена от должности в связи с переходом на другую работу.

Республиканский центр стратегических исследований создан в 2012 году. Согласно устава, эта некоммерческая организация создана для обеспечения научно-экспертной поддержки реализации государственной экономической политики Якутии и совершенствования стратегического планирования в регионе.

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