2018-11-29T11:03:50+03:00
Авто

Открыты три ледовых переправы через реку Вилюй в Якутии

Всего на территории республики эксплуатируются 11 ледовых переправ
Поделиться:
Грузоподъемность всех трех автозимников - до 4 тонн.Грузоподъемность всех трех автозимников - до 4 тонн.
Изменить размер текста:

29 ноября в Сунтарском районе Якутии допущены к эксплуатации три ледовые переправы. Автозимники грузоподъемностью до 4 тонн «Тюбяй - Шея», «Илимнир - Хадан» и «Сунтар - Туойдах» проложены через реку Вилюй.

Всего на территории республики эксплуатируются 11 ледовых переправ. Сроки открытия автозимников могут быть скорректированы исходя из фактического состояния льда.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Обстоятельства трагедии на шахте «Денисовская» изучают следователи
В Якутске издали комикс по мотивам эпоса Олонхо
«Путешествие за вкусом» начнется в Якутии
Экс-директор православной гимназии в Якутии приговорен к 17 годам заключения
В Якутске восстанавливают пострадавший при пожаре дом, где проживают более 50 человек
Шахтер, оказавшийся под завалом в шахте «Денисовская», погиб
Как будут пользоваться субсидированными билетами многодетные семьи Якутии?
В Якутске при пожаре в многоквартирном доме погибли четыре человека
В парламенте Якутии обсудят перенос «мусорной реформы»
Штаб-квартира международного центра мас-рестлинга разместится в Якутске
Неустойка на миллион: в Якутии нерадивый отец поплатился за неуплату алиментов
В рамках нацпроекта «Культура» Якутия получит более полумиллиарда рублей
В мэрию Якутска нагрянули сотрудники ФСБ
В ближайшие пять лет в Якутске будут расселены более трехсот многоквартирных домов