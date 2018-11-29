Открыты три ледовых переправы через реку Вилюй в Якутии
Всего на территории республики эксплуатируются 11 ледовых переправ
Грузоподъемность всех трех автозимников - до 4 тонн.
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29 ноября в Сунтарском районе Якутии допущены к эксплуатации три ледовые переправы. Автозимники грузоподъемностью до 4 тонн «Тюбяй - Шея», «Илимнир - Хадан» и «Сунтар - Туойдах» проложены через реку Вилюй.
Всего на территории республики эксплуатируются 11 ледовых переправ. Сроки открытия автозимников могут быть скорректированы исходя из фактического состояния льда.