Обстоятельства трагедии на шахте «Денисовская» изучают следователи
Обстоятельства трагедии на шахте «Денисовская» изучают сотрудники республиканского следкома. Проводится процессуальная проверка.
Предварительно установлено, что обрушение произошло 28 ноября 2018 года на глубине 120-150 метров от поверхности земли. К проведению поисково-спасательных работ и расчистке участка камерно-столбовой отработки шахты привлекались 69 человек и 4 единицы техники.
Тело 52-летнего машиниста проходческого комбайна было извлечено из-под завала днем 29 ноября. В настоящее время с родственниками погибшего работает психолог.
Следователи осмотрели место происшествия, изъяли техническую и иную документацию, опросили очевидцев. В республиканский Ростехнадзор направлено требование о проведении соответствующей проверки и установлению причин трагедии.
В настоящее время проводятся следственные действия и оперативно-технические мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.
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