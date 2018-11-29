Обстоятельства трагедии на шахте «Денисовская» изучают следователи

СЕГОДНЯ 10:09 2018-11-29T10:09:39+03:00

По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

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Обстоятельства трагедии на шахте «Денисовская» изучают сотрудники республиканского следкома. Проводится процессуальная проверка.

Предварительно установлено, что обрушение произошло 28 ноября 2018 года на глубине 120-150 метров от поверхности земли. К проведению поисково-спасательных работ и расчистке участка камерно-столбовой отработки шахты привлекались 69 человек и 4 единицы техники.

Тело 52-летнего машиниста проходческого комбайна было извлечено из-под завала днем 29 ноября. В настоящее время с родственниками погибшего работает психолог.

Следователи осмотрели место происшествия, изъяли техническую и иную документацию, опросили очевидцев. В республиканский Ростехнадзор направлено требование о проведении соответствующей проверки и установлению причин трагедии.

В настоящее время проводятся следственные действия и оперативно-технические мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

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