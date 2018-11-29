В Якутске издали комикс по мотивам эпоса Олонхо

СЕГОДНЯ 09:34 2018-11-29T09:36:12+03:00

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В Якутске издали комикс о Кулуне Куллустууре – одном из героев эпоса Олонхо. Над проектом работали студенты Северо-Восточного федерального университета, профессиональные художники и специалисты по кадровой анимации.

Манга нарисована на основе эпоса «Строптивый Кулун Куллустуур». На ее создание у анимационной студии «RUM» ушло полтора года. 74-страничный комикс издан в формате А5 и будет продаваться в книжных магазинах Якутска.

- Кулун - один из самых интересных героев эпоса Олонхо. Это богатырь со сложным, бунтарским характером, сын грозного божества-дарителя лошадей Дьосогоя. Мы надеемся, что современный формат комикса поможет популяризации якутского эпоса Олонхо у подрастающего поколения, – отмечает эксперт НИИ Олонхо Сахая Львова.

Анимационная студия «RUM» – резидент студенческого бизнес-инкубатора OREH Арктического инновационного центра СВФУ. Цель компании – развитие якутской анимационной и игровой индустрии.

Презентация издания пройдет в историческом парке «Россия – Моя история» 8 декабря.