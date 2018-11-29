«Путешествие за вкусом» начнется в Якутии

СЕГОДНЯ 09:10 2018-11-29T09:16:55+03:00

Участники конкурса готовят блюдо или кулинарную композицию из любых продуктов.

Будут представлены якутская, русская, грузинская, украинская, корейская, китайская, японская, бурятская, узбекская, баварская и ирландская кухни

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2 декабря в Якутске состоится кулинарный конкурс «Путешествие за вкусом». В этом году мероприятие пройдет в формате выставки-ярмарки.

Участники конкурса готовят блюдо или кулинарную композицию из любых продуктов. Будут представлены якутская, русская, грузинская, украинская, корейская, китайская, японская, бурятская, узбекская, баварская и ирландская кухни.

Лучшего мастера-кулинара выберут судья Всемирной ассоциации кулинарных союзов, члены гильдии шеф-поваров России и ассоциации гостеприимства Якутии. Председатель жюри – президент Федерации рестораторов и отельеров РФ Игорь Бухаров.

Помимо гран-при, будут названы победители конкурса в номинациях «За лучшие вкусовые качества и профессиональное мастерство», «За раскрытие тематики кухни народов мира» и «За самую оригинальную кулинарную композицию».

Конкурс кулинарного мастерства «Путешествие за вкусом» пройдет 2 декабря в спорткомплексе «Триумф» с 11:00 до 17:00.

3 декабря мастер-класс для практикующих поваров даст шеф-повар из Москвы Николай Сарычев.