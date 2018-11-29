В Якутске восстанавливают пострадавший при пожаре дом, где проживают более 50 человек

СЕГОДНЯ 07:38 2018-11-29T07:38:44+03:00

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После пожара в доме на улице Пионерская, 37 в Якутске ведутся восстановительные работы. ЧП произошло вечером 28 ноября.

Возгорание началось в одной из квартир на первом этаже двухэтажного деревянного дома, погибли четверо мужчин. Предварительная причина пожара – неосторожное обращение с огнем.

Сигнал о возгорании поступил в 20:45, прибывшие пожарные расчеты оперативно ликвидировали пламя. На время тушения пожара жильцы были временно размещены в автобусе.

Коммунальщики приступили к восстановительным работам сразу после ликвидации огня. К 12 часам ночи в квартиры было полностью запущено тепло. Большинство людей вернулись в свои квартиры. Восстановление электроснабжения началось утром.

- Жители двух сгоревших квартир временно разместились у родственников. Сегодня будет решаться вопрос о предоставлении им временного жилья, - сообщил и.о. руководителя управления Строительного округа Михаил Петров.

В 16-квартирном доме на улице Пионерская, 37 проживает более 50 человек.