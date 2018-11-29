2018-11-29T07:01:06+03:00
Происшествия

Шахтер, оказавшийся под завалом в шахте «Денисовская», погиб

Причины обрушения выяснит специальная комиссия
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Погибшему горняку было 52 года.Погибшему горняку было 52 года.Фото: ЯСИА
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Спасатели обнаружили тело горняка, оказавшегося под завалом в шахте «Денисовская». Погибшему шахтеру было 52 года.

Спасательные работы велись в три смены по 12 человек в каждой. В настоящее время рабочие и горноспасатели продолжают работы по разбору завала.

На шахту «Денисовская» выехал министр промышленности и геологии Якутии Максим Терещенко. Причины обрушения выяснит специальная комиссия.

Напомним, 28 ноября при проведении горнопроходческих работ на шахте «Денисовская» произошло обрушение породы на глубине 230 метров. В момент аварии в шахте находились 55 человек, 34 из них — на аварийном участке. В настоящее время их жизни и здоровью ничего не угрожает.

К разбору завалов спасатели и горнорабочие приступили утром 29 ноября. На месте происшествия дежурили хирург и травматолог.

Проверку по факту аварии в шахте «Денисовская» проводит прокуратура города Нерюнгри.

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