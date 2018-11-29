Как будут пользоваться субсидированными билетами многодетные семьи Якутии?

СЕГОДНЯ 06:21 2018-11-29T06:24:21+03:00

В Якутии более 26 тысяч многодетных семей. Фото: ЯСИА

По республиканскому закону, многодетной считается семья с тремя и более детьми до 18 лет

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Авиабилеты для членов многодетных семей стали доступнее. Они получили право круглый год пользоваться субсидированными тарифами на авиаперелеты с Дальнего Востока и обратно по 152 маршрутам.

По словам замминистра труда республики Елены Тепляковой, льгота распространяется на того из родителей, на чье имя оформлено удостоверение многодетной семьи. Получить такой документ можно в Управлении социальной защиты населения и труда по месту жительства.

По республиканскому закону, многодетной считается семья с тремя и более детьми в возрасте до восемнадцати лет.

В настоящее время министерство труда Якутии готовит рекомендации по включению в число льготников обоих родителей, независимо от того, на чье имя оформлено удостоверение.

По данным на 1 июля 2018 года, в Якутии проживает 26174 многодетных семьи, в том числе с тремя детьми - 18485, с четырьмя детьми - 4666, с пятью и более – 3023 семьи.