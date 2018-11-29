В Якутске при пожаре в многоквартирном доме погибли четыре человека

СЕГОДНЯ 04:54 2018-11-29T04:54:44+03:00

Огонь уничтожил одну из квартир в двухэтажном деревянном доме.

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В Якутске четыре человека погибли при пожаре в двухэтажном деревянном доме на улице Пионерская. Сообщение о возгорании в поступило вечером 28 ноября.

Как сообщили в пресс-службе республиканского МЧС, огонь уничтожил одну из квартир. Жертвами пожара стали четверо мужчин.

В ликвидации возгорания были задействованы 45 человек личного состава и десять единиц техники.

В настоящее время установлением обстоятельств гибели людей занимаются следователи. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение.