Штаб-квартира международного центра мас-рестлинга разместится в Якутске
В 2019 году будет создан международный центр мас-рестлинга со штаб-квартирой в Якутске. Такое решение принято по итогам круглого стола «Проблемы и перспективы развития мас-рестлинга», который прошел в парламенте республики.
Международный центр необходим для осуществления планов по включению мас-рестлинга в перечень олимпийских видов спорта. Также принято решение о разработке программы развития этого вида спорта в Якутии на 2020-2025 годы.
Полномасштабное соглашение по юридическому обеспечению развития этого вида спорта готовит Ассоциация юристов России.
24-25 ноября в Якутске прошел третий чемпионат мира по мас-рестлингу, в котором приняли участие около 180 спортсменов из 39 стран. Победу в командном зачете одержала сборная России.