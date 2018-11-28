Штаб-квартира международного центра мас-рестлинга разместится в Якутске

СЕГОДНЯ 11:25 2018-11-28T11:25:43+03:00

Международный центр необходим для осуществления планов по включению мас-рестлинга в перечень олимпийских видов спорта. Фото: ЯСИА

Также будет разработана программа развития этого вида спорта в республике до 2025 года

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В 2019 году будет создан международный центр мас-рестлинга со штаб-квартирой в Якутске. Такое решение принято по итогам круглого стола «Проблемы и перспективы развития мас-рестлинга», который прошел в парламенте республики.

Международный центр необходим для осуществления планов по включению мас-рестлинга в перечень олимпийских видов спорта. Также принято решение о разработке программы развития этого вида спорта в Якутии на 2020-2025 годы.

Полномасштабное соглашение по юридическому обеспечению развития этого вида спорта готовит Ассоциация юристов России.

24-25 ноября в Якутске прошел третий чемпионат мира по мас-рестлингу, в котором приняли участие около 180 спортсменов из 39 стран. Победу в командном зачете одержала сборная России.