2018-11-28T08:19:55+03:00
Общество

Неустойка на миллион: в Якутии нерадивый отец поплатился за неуплату алиментов

За три года мужчина задолжал на содержание ребенка 587 тысяч рублей
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В прокуратуру обратилась бывшая жена должника.В прокуратуру обратилась бывшая жена должника.
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Житель Якутии, который на три года забыл об алиментах, поплатился за это. По решению суда к его полумиллионному долгу добавилась неустойка в размере 967 тысяч рублей.

В прокуратуру обратилась бывшая жена должника, который три года не платил алименты. За это время он задолжал на содержание ребенка 587 тысяч рублей.

Суд постановил взыскать с нерадивого отца неустойку в размере 0,5% от суммы невыплаченных алиментов за каждый день просрочки - более 967 тысяч рублей.

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