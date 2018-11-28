В мэрию Якутска нагрянули сотрудники ФСБ
Объектом внимания силовиков стало Управление культуры и духовного развития
Оперативные мероприятия начались утром 28 ноября.
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В окружную администрацию Якутска нагрянули сотрудники ФСБ. Объектом внимания силовиков стало Управление культуры и духовного развития мэрии.
Оперативные мероприятия начались утром 28 ноября.
Ход следственных мероприятий и подробности их проведения в городской администрации комментировать отказались. Там лишь отметили, что глава Якутска Сардана Авксентьева была уведомлена о проводимых мероприятиях в установленном законом порядке.
Управлением культуры и духовного развития окружной администрации руководит Антонида Корякина.