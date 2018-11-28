2018-11-28T06:12:17+03:00
Общество

В ближайшие пять лет в Якутске будут расселены более трехсот многоквартирных домов

Якутия — лидер по объемам аварийного жилого фонда в стране
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По данным Минстроя республики, в аварийных домах проживают более 50 тысяч якутян.По данным Минстроя республики, в аварийных домах проживают более 50 тысяч якутян.Фото: ЯСИА
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В ближайшие пять лет в Якутске будут расселены более трехсот многоквартирных домов, признанных аварийными.

В целом по республике планируется расселить 920 тысяч квадратных метров аварийного жилья. На эти цели из федерального бюджета выделено свыше 60 млрд рублей.

На сегодняшний день, по данным Минстроя республики, в аварийных домах проживают более 50 тысяч якутян.

Якутия — лидер по объемам аварийного жилого фонда в стране. Аварийными признано 7% всего жилого фонда республики, или 1,2 млн квадратных метров жилья.

В рамках первого этапа реализации программы в Якутии было расселено порядка 473 тысяч квадратных метров аварийного жилья.

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