СЕГОДНЯ 06:12 2018-11-28T06:12:17+03:00

По данным Минстроя республики, в аварийных домах проживают более 50 тысяч якутян. Фото: ЯСИА

Якутия — лидер по объемам аварийного жилого фонда в стране

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В ближайшие пять лет в Якутске будут расселены более трехсот многоквартирных домов, признанных аварийными.

В целом по республике планируется расселить 920 тысяч квадратных метров аварийного жилья. На эти цели из федерального бюджета выделено свыше 60 млрд рублей.

На сегодняшний день, по данным Минстроя республики, в аварийных домах проживают более 50 тысяч якутян.

Якутия — лидер по объемам аварийного жилого фонда в стране. Аварийными признано 7% всего жилого фонда республики, или 1,2 млн квадратных метров жилья.

В рамках первого этапа реализации программы в Якутии было расселено порядка 473 тысяч квадратных метров аварийного жилья.