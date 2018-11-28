2018-11-28T04:11:09+03:00
Политика

У главы Якутии стало одним помощником меньше

Освобожден от должности Виктор Говоров
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Ранее Виктор Говоров возглавлял управление молодежи и семейной политики окружной администрации Якутска.Ранее Виктор Говоров возглавлял управление молодежи и семейной политики окружной администрации Якутска.
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Айсен Николаев освободил Виктора Говорова от исполнения обязанностей помощника главы республики. Соответствующий указ был подписан 27 ноября.

Таким образом, в настоящее время у главы республики остался всего один помощник – Давид Григорьев, который работает в этой должности с 30 мая 2018 года.

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