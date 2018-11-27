У министра экономики Якутии – новый заместитель
На этот пост назначен отличник молодежной политики республики Тимур Ханды
О новом кадровом назначении глава Якутии Айсен Николаев сообщил в Твиттере.Фото: ЯСИА
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Заместителем министра экономики республики назначен Тимур Ханды. Об этом глава Якутии Айсен Николаев сообщил в Твиттере.
Тимур Ханды родился 9 мая 1985 года в Якутске. Окончил в 2015 году Академию труда и социальных отношений, в 2017 году Российскую Академию народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ.
Тимур Ханды - отличник молодежной политики Якутии, заместитель председателя Молодежного Правительства республики, член координационного совета по предпринимательству при главе Якутии и Общественной палаты РС(Я).