За 12 лет в Якутии выдали 80 тысяч сертификатов на материнский капитал
98% семей направили эти средства на улучшение жилищных условий
В 2018 году размер материнского капитала составил 453 тысячи рублей.
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С 2007 года в Якутии выдали 80 тысяч государственных сертификатов на материнский капитал. 98% семей направили эти средства на улучшение жилищных условий.
По словам главы республиканского Пенсионного фонда Георгия Степанова, за это время полностью использовали материнский капитал лишь половина получателей. 98% молодых семей улучшили с помощью этих средств свои жилищные условия.
В 2018 году размер материнского капитала составил 453 тысячи рублей.