2018-11-27T10:08:14+03:00
Общество

За 12 лет в Якутии выдали 80 тысяч сертификатов на материнский капитал

98% семей направили эти средства на улучшение жилищных условий
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В 2018 году размер материнского капитала составил 453 тысячи рублей.В 2018 году размер материнского капитала составил 453 тысячи рублей.
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С 2007 года в Якутии выдали 80 тысяч государственных сертификатов на материнский капитал. 98% семей направили эти средства на улучшение жилищных условий.

По словам главы республиканского Пенсионного фонда Георгия Степанова, за это время полностью использовали материнский капитал лишь половина получателей. 98% молодых семей улучшили с помощью этих средств свои жилищные условия.

В 2018 году размер материнского капитала составил 453 тысячи рублей.

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