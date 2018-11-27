2018-11-27T09:06:24+03:00
Здоровье

Число заболевших ОРВИ в Якутии превысило эпидпорог

89% заболевших – дети до 14 лет
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Рост заболеваемости ОРВИ связан с циркуляцией вирусов негриппозной этиологии.Рост заболеваемости ОРВИ связан с циркуляцией вирусов негриппозной этиологии.
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По данным еженедельного мониторинга Роспотребнадзора с 19 по 25 ноября, заболеваемость острыми респираторными вирусными инфекциями в республике и Якутске превышает эпидемические пороги на 16,1% и 11,7% соответственно.

89% заболевших – дети до 14 лет, большей частью воспитанники детских садов.

Рост заболеваемости ОРВИ связан с циркуляцией вирусов негриппозной этиологии (парагриппа, аденовируса, РС-вируса, риновируса).

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