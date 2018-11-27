Возбуждено уголовное дело по факту пожара в котельной Жиганского лицея

СЕГОДНЯ 07:25 2018-11-27T07:25:19+03:00

Пожар в котельной, которая отапливает профессиональное училище №27, общежитие и мастерскую, произошел 20 октября 2018 года.

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По факту пожара в котельной многопрофильного лицея в поселке Жиганск возбуждено уголовное дело. Объект эксплуатировался с множественными нарушениями.

Пожар в котельной, которая отапливает здание лицея, общежитие и мастерскую, произошел 20 октября 2018 года. Огнем были повреждены здание котельной и оборудование на площади 24 квадратных метра. С лёгкими ожогами доставлен в центральную районную больницу оператор котельной.

Как сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры, ранее администрацию учебного заведения оштрафовали на 20 тысяч рублей.

За нарушение требований безопасности производственных объектов, повлекшее по неосторожности причинение крупного ущерба, возбуждено уголовное дело.