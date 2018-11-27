Возбуждено уголовное дело по факту пожара в котельной Жиганского лицея
По факту пожара в котельной многопрофильного лицея в поселке Жиганск возбуждено уголовное дело. Объект эксплуатировался с множественными нарушениями.
Пожар в котельной, которая отапливает здание лицея, общежитие и мастерскую, произошел 20 октября 2018 года. Огнем были повреждены здание котельной и оборудование на площади 24 квадратных метра. С лёгкими ожогами доставлен в центральную районную больницу оператор котельной.
Как сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры, ранее администрацию учебного заведения оштрафовали на 20 тысяч рублей.
За нарушение требований безопасности производственных объектов, повлекшее по неосторожности причинение крупного ущерба, возбуждено уголовное дело.