2018-11-27T06:43:49+03:00
Спорт

Кубок мира-2019 по вольной борьбе пройдет в Якутске

В соревнованиях примут участие команды России, США, Грузии, Кубы, Японии, Ирана, Монголии и Турции
Поделиться:
Последние 40 лет мечта всех якутян — олимпийская медаль по вольной борьбе.Последние 40 лет мечта всех якутян — олимпийская медаль по вольной борьбе.Фото: ЯСИА
Изменить размер текста:

В марте 2019 года Якутск примет Кубок мира по вольной борьбе. Официальное заявление будет сделано во время заседания технической комиссии Объединенного мира борьбы (UWW) 17 декабря в Белграде.

С инициативой провести Кубок мира по вольной борьбе в Якутске выступил глава республики Айсен Николаев.

- В Якутии вольная борьба — это действительно спорт №1, самый любимый и самый массовый. Последние 40 лет мечта всех якутян — олимпийская медаль по вольной борьбе. Будут созданы все условия, чтобы Кубок мира в Якутске прошел на самом высоком уровне, по всем стандартам проведения соревнований такого масштаба. Мы сделаем все от нас зависящее, чтобы этот праздник спорта запомнился и участникам, и зрителям, — сказал Айсен Николаев.

В Кубке мира принимают участие 8 лучших команд по итогам чемпионата мира. В 2019 году это будут Россия, США, Грузия, Куба, Япония, Иран, Монголия и Турция.

Россияне в последний раз побеждали на этих соревнованиях в 2011 году. Действующий обладатель Кубка мира - сборная США.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Число заболевших ОРВИ в Якутии превысило эпидпорог
Возбуждено уголовное дело по факту пожара в котельной Жиганского лицея
Огонь зимних игр «Дети Азии» будет зажжен в Якутске
Концерт Элджея в Якутске отменен: артисту угрожали расправой
На трассе «Колыма» легковушка вылетела с дороги и перевернулась
Открыта ледовая переправа Хатассы — Павловск
Рейтинг трезвости регионов: Якутия в золотой середине
Первый автозимник на трассе «Вилюй» откроется 25 декабря
За десять месяцев на дорогах Якутии погибли шестеро детей, еще 150 получили травмы
За месяц в Якутии пресекли более двухсот хищений электроэнергии
Под Якутском в легковушку на ходу врезался прицеп, два человека пострадали
В Якутии опровергают информацию об очередном прорыве дамбы на реке Ирелях
Якутия в тройке лидеров по объему микрозаймов на Дальнем Востоке
Кубок мира-2019 по вольной борьбе может пройти в Якутске
В Якутске признаны аварийными 628 многоквартирных жилых домов
Федерацию спортивной борьбы Якутии возглавил Айсен Николаев
9-летний якутянин Валера Кузаков станет участником проекта «Голос. Дети»