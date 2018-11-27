Кубок мира-2019 по вольной борьбе пройдет в Якутске

СЕГОДНЯ 06:43 2018-11-27T06:43:49+03:00

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В марте 2019 года Якутск примет Кубок мира по вольной борьбе. Официальное заявление будет сделано во время заседания технической комиссии Объединенного мира борьбы (UWW) 17 декабря в Белграде.

С инициативой провести Кубок мира по вольной борьбе в Якутске выступил глава республики Айсен Николаев.

- В Якутии вольная борьба — это действительно спорт №1, самый любимый и самый массовый. Последние 40 лет мечта всех якутян — олимпийская медаль по вольной борьбе. Будут созданы все условия, чтобы Кубок мира в Якутске прошел на самом высоком уровне, по всем стандартам проведения соревнований такого масштаба. Мы сделаем все от нас зависящее, чтобы этот праздник спорта запомнился и участникам, и зрителям, — сказал Айсен Николаев.

В Кубке мира принимают участие 8 лучших команд по итогам чемпионата мира. В 2019 году это будут Россия, США, Грузия, Куба, Япония, Иран, Монголия и Турция.

Россияне в последний раз побеждали на этих соревнованиях в 2011 году. Действующий обладатель Кубка мира - сборная США.