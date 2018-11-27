2018-11-27T06:14:57+03:00
Спорт

Огонь зимних игр «Дети Азии» будет зажжен в Якутске

Дальневосточный Федеральный округ представят 124 спортсмена
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Дальневосточный Федеральный округ на Играх представят 124 спортсмена.Дальневосточный Федеральный округ на Играх представят 124 спортсмена.
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Огонь первых зимних международных спортивных игр «Дети Азии» будет зажжен в Якутске 23 декабря.

В Южно-Сахалинск, где будут проходить соревнования, огонь Игр прибудет 31 декабря, и оттуда отправится по Сахалинской области.

Свое участие в «Детях Азии» подтвердили спортсмены из Японии, Китая, Кореи, Казахстана, Объединенных Арабских Эмиратов, Вьетнама, Таиланда, Индонезии, Непала, Монголии и других стран. Дальневосточный Федеральный округ представят 124 спортсмена, сообщает пресс-служба администрации Сахалинской области.

Первые зимние Игры пройдут в Южно-Сахалинске с 9 по 16 февраля 2019 года.

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