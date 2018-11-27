Концерт Элджея в Якутске отменен: артисту угрожали расправой

СЕГОДНЯ 05:19 2018-11-27T09:15:55+03:00

Выступление рэп-исполнителя в рамках тура по стране было запланировано на 28 ноября

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Выступление Элджея в спорткомплексе «Триумф» отменено после угроз расправы над исполнителем. Концерт рэпера в Якутске должен быть стать частью тура по стране Notorious tour (Episode 2) и был запланирован на 28 ноября.

По словам организаторов гастролей, артисту поступали угрозы — неизвестные призывали «избить и убить его в Якутске». Несмотря на 1,5 тысячи проданных билетов, концерт было решено отменить во избежание возможных провокаций во время и после выступления.

Ранее депутат из Нерюнгринского района Александр Силин призывал запретить гастроли рэпера «из-за татуировок с нацисткой символикой». Однако МВД Якутии не усмотрело законных оснований для отмены концерта.

За два дня до концерта вышло распоряжение Управления образования Якутска с рекомендацией школьникам воздержаться от посещения этого мероприятия.

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Соответствующее обращение поступило в республиканский Роспотребнадзор (подробности)