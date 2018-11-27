На трассе «Колыма» легковушка вылетела с дороги и перевернулась
Водитель был пьян
Водитель «Toyota Caldina» не справился с управлением.
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25 ноября на 85 километре дороги «Колыма» в Мегино-Кангаласском районе Якутии произошло ДТП. Водитель «Toyota Caldina» не справился с управлением, автомобиль вылетел с трассы и перевернулся.
В момент аварии в салоне авто находилась 44-летняя женщина, которая получила ушибленную рану правой брови. Виновник ДТП не пострадал.
Как выяснилось, мужчина ранее был лишен прав, а в момент аварии был пьян.
Проводится административное расследование.