2018-11-27T04:49:33+03:00
Происшествия

На трассе «Колыма» легковушка вылетела с дороги и перевернулась

Водитель был пьян
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Водитель «Toyota Caldina» не справился с управлением.Водитель «Toyota Caldina» не справился с управлением.
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25 ноября на 85 километре дороги «Колыма» в Мегино-Кангаласском районе Якутии произошло ДТП. Водитель «Toyota Caldina» не справился с управлением, автомобиль вылетел с трассы и перевернулся.

В момент аварии в салоне авто находилась 44-летняя женщина, которая получила ушибленную рану правой брови. Виновник ДТП не пострадал.

Как выяснилось, мужчина ранее был лишен прав, а в момент аварии был пьян.

Проводится административное расследование.

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